Наталья Шевченко: "Баку меня вдохновил"

В Московском доме национальностей при поддержке Межпарламентской группы дружба Россия-Азербайджан открылась выставка художницы Натальи Шевченко (творческий псевдоним Натан) «Лики искусства».

В эксклюзивном интервью информагентству Report, художница рассказала о недавней выставке в Баку, портретах великих азербайджанских деятелей искусства, а также любви к Старому городу.

- Расскажите о названии выставки. Почему «Лики искусства»?

- Лики значат лица. Эта коллекция включает в себя авторов и их великие произведения, которые повлияли на мою жизнь, изменили сознание, расширили кругозор. Я очень люблю изучать все новое, нахожусь в постоянном поиске чего-то интересного. Представители Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан предложили мне провести здесь выставку, рассказав о том, что Азербайджан празднует год великого поэта Насими. Я конечно же обрадовалась, ведь это новая пища для изучения. Очень вдохновилась этим поэтом. Честно сказать, раньше не знала Насими. Собрала много информации о нем, прослушала лекции, стихотворения. Ну и в результате была написана картина «Насими».

Философия и творчество великого Насими несет современному миру высокие морально-нравственные ценности, идеи гуманизма и просвещения человечества. В своих взглядах, поэт отмечает, что в каждом человеке есть божественное и не надо обижать и оскорблять своего брата, потому что он и есть ты.

- Помимо Насими, вы нарисовали портреты и других азербайджанских деятелей искусства. Расскажите об этом подробнее.

- Недавно у меня проходила выставка в Азербайджане, в солнечном Баку. Там я узнала о Вагифе Мустафазаде и Кара Караеве. Поскольку я занимаюсь Д.Шостаковичем, все его окружение тоже меня интересует. Кара Караев был одним из его любимейших учеников. Д.Шостакович восхищался им. И это узнала об этом, чисто случайно. Пролистывая журнал в гостинице, прочитала статью об их совместной творческой жизни. Я, конечно же, заинтересовалась К.Караевым и написала его портрет. Также у меня есть два портрета Муслима Магомаева, один из которых представлен на выставке. Другой находится в Азербайджанской Государственной Академии художеств.



.- В апреле в Азербайджане у вас проходила выставка. Каковы впечатления от Баку?

- Я побыла в Баку всего несколько дней, ходила по достопримечательностям, историческим памятникам. Была на Аллее Славы, проведя там целый день, изучала скульптуры. Это целый музей под открытым небом. Походила также по Старому городу, где понравился каждый камушек. Одним словом, Баку меня очень сильно вдохновил.

Игбал Рустамов.