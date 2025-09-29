Народный артист Рамиз Гулиев госпитализирован
Искусство
- 29 сентября, 2025
- 20:52
Народный артист, тарист Рамиз Гулиев госпитализирован.
Об этом Report сообщил сын народного артиста, дирижер Эйюб Гулиев.
По его словам, процесс лечения находится под контролем Фонда Гейдара Алиева. "В настоящее время в состоянии здоровья ощущается положительная динамика, есть прогресс к лучшему. Основной проблемой были почки, которые восстанавливают свои функции", - сказал он.
Гулиев выразил благодарность Азербайджанскому государству и Фонду Гейдара Алиева за оказанное внимание.
