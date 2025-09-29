Народный артист Рамиз Гулиев госпитализирован

Народный артист, тарист Рамиз Гулиев госпитализирован.

Об этом Report сообщил сын народного артиста, дирижер Эйюб Гулиев.

По его словам, процесс лечения находится под контролем Фонда Гейдара Алиева. "В настоящее время в состоянии здоровья ощущается положительная динамика, есть прогресс к лучшему. Основной проблемой были почки, которые восстанавливают свои функции", - сказал он.

Гулиев выразил благодарность Азербайджанскому государству и Фонду Гейдара Алиева за оказанное внимание.