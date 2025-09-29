Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Народный артист Рамиз Гулиев госпитализирован

    Искусство
    • 29 сентября, 2025
    • 20:52
    Народный артист Рамиз Гулиев госпитализирован

    Народный артист, тарист Рамиз Гулиев госпитализирован.

    Об этом Report сообщил сын народного артиста, дирижер Эйюб Гулиев.

    По его словам, процесс лечения находится под контролем Фонда Гейдара Алиева. "В настоящее время в состоянии здоровья ощущается положительная динамика, есть прогресс к лучшему. Основной проблемой были почки, которые восстанавливают свои функции", - сказал он.

    Гулиев выразил благодарность Азербайджанскому государству и Фонду Гейдара Алиева за оказанное внимание.

    Xalq artisti Ramiz Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilib

    Последние новости

    22:23

    Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    22:18

    Переговоры по Кипру на сессии ООН завершились безрезультатно

    Другие страны
    22:17

    Белый дом раскрыл детали встречи Трампа и Нетаньяху - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    22:06

    СМИ: Команда Трампа внесла радикальные изменения в предложение по Газе

    Другие страны
    21:51

    Генсек ШОС: Хотим, чтобы Азербайджан в скором времени стал членом нашей организации

    Внешняя политика
    21:36

    BakuBus презентовали первый электробус, произведенный в Сумгайытском промпарке

    Инфраструктура
    21:33

    Netblocks зафиксировал в Афганистане полное отключение интернета

    Другие страны
    21:22

    Церемония прощания с Джабиром Имановым состоится в Культурном центре имени Шахрияра

    Искусство
    21:08

    Смогут ли школьные автобусы выезжать на полосы для общественного транспорта? - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    Лента новостей