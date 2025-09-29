İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Xalq artisti Ramiz Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilib

    İncəsənət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 20:38
    Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Bu barədə "Report"a Xalq artistinin oğlu, dirijor Əyyub Quliyev məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, müalicə prosesi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəzarətdə saxlanılır:

    "Hazırda səhhətində müsbət dinamika hiss olunur, yaxşıya doğru irəliləyiş var. Əsas məsələ böyrəkləri idi ki, onlar da funksiyalarını bərpa edirlər".

    Ə.Quliyev Azərbaycan dövlətinə, Heydər Əliyev Fonduna göstərilən diqqətə görə minnətdarlığını ifadə edib.

