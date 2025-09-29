Xalq artisti Ramiz Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilib
İncəsənət
- 29 sentyabr, 2025
- 20:38
Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilib.
Bu barədə "Report"a Xalq artistinin oğlu, dirijor Əyyub Quliyev məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, müalicə prosesi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəzarətdə saxlanılır:
"Hazırda səhhətində müsbət dinamika hiss olunur, yaxşıya doğru irəliləyiş var. Əsas məsələ böyrəkləri idi ki, onlar da funksiyalarını bərpa edirlər".
Ə.Quliyev Azərbaycan dövlətinə, Heydər Əliyev Fonduna göstərilən diqqətə görə minnətdarlığını ifadə edib.
Son xəbərlər
20:47
Məktəb avtobusları avtobus zolaqlarına daxil ola biləcək? - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
20:45
Ərdoğan: Trampla görüşüm çox məhsuldar keçdiRegion
20:44
Kəngərli rayonunda elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olacaqEnergetika
20:38
Xalq artisti Ramiz Quliyev xəstəxanaya yerləşdirilibİncəsənət
20:37
İspaniya ABŞ-yə İsrailə silah daşımaq üçün birgə bazalardan istifadə etməyi qadağan edibDigər ölkələr
20:32
MDB Baş katibi Ermənistanın təşkilatdan çıxmasını istisna edibRegion
20:23
Emin Əmrullayev: Elm və Təhsil Nazirliyi ali təhsilin təxminən 80 faizinə birbaşa nəzarət edirElm və təhsil
20:14
Əli Əsədov: Azərbaycanın sənaye transformasiyasında əldə etdiyi nailiyyətlər dünya miqyasında tanınırXarici siyasət
20:03