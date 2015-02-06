Народный артист Рафиг Азимов отмечает 77-летие

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 77 лет известному актеру театра и кино, народному артисту Азербайджана, актеру Академического национального драматического театра Рафигу Азимову.

Народный артист в своем заявлении Report отметил, что чувствует себя хорошо.

"Я создаю образы на сцене родного театра. Меня не забыли. Я постоянно в центре внимания", - сказал он.

Рафиг Азимов также отметил, что в ближайшее время он приступит к репетициям нового спектакля.

Отметим, что Рафиг Азимов родился в 1938 году в Баку. С 1962 года он работает в Азербайджанском академическом национальном драматическом театре. Он также создал интересные образы в кино. Р.Азимов является президентским стипендиатом.