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    Народный артист Рафиг Азимов отмечает 77-летие

    Р.Азимов в ближайшее время приступит к репетициям нового спектакля

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 77 лет известному актеру театра и кино, народному артисту Азербайджана, актеру Академического национального драматического театра Рафигу Азимову.

    Народный артист в своем заявлении Report отметил, что чувствует себя хорошо.

    "Я создаю образы на сцене родного театра. Меня не забыли. Я постоянно в центре внимания", - сказал он.

    Рафиг Азимов также отметил, что в ближайшее время он приступит к репетициям нового спектакля.

    Отметим, что Рафиг Азимов родился в 1938 году в Баку. С 1962 года он работает в Азербайджанском академическом национальном драматическом театре. Он также создал интересные образы в кино. Р.Азимов является президентским стипендиатом. 

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