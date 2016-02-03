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    Народный артист Рафаэль Дадашев удостоен награды

    В этом месяце в Аздраме отметят 70-летний юбилей актера

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма удостоило награды народного артиста, актера Академического национального драматического театра Рафаэля Дадашева. 

    Как сообщили Report в отделе информации и общественных связей министерства, Р.Дадашев награжден по случаю 70-летнего юбилея и за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере театра и кино. 

    Как сообщили в министерстве, в этом месяце будет отмечен 70-летний юбилей актера в Национальном драматическом театре. По случаю юбилея состоится показ спектакля "Ревизор" с участием Р.Дадашева. 

    Отметим, что актер - президентский стипендиат Рафаэль Мелик оглу Дадашев родился 4 января 1946 года. 

    В 1987 году был удостоен звания заслуженного артиста республики, а в 2006 -  почетного звания народного артиста. 

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