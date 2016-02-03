Народный артист Рафаэль Дадашев удостоен награды

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма удостоило награды народного артиста, актера Академического национального драматического театра Рафаэля Дадашева.

Как сообщили Report в отделе информации и общественных связей министерства, Р.Дадашев награжден по случаю 70-летнего юбилея и за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере театра и кино.

Как сообщили в министерстве, в этом месяце будет отмечен 70-летний юбилей актера в Национальном драматическом театре. По случаю юбилея состоится показ спектакля "Ревизор" с участием Р.Дадашева.

Отметим, что актер - президентский стипендиат Рафаэль Мелик оглу Дадашев родился 4 января 1946 года.

В 1987 году был удостоен звания заслуженного артиста республики, а в 2006 - почетного звания народного артиста.