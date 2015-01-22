Народный артист отмечает день рождения

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Народному артисту Азербайджана, актеру Академического национального драматического театра Гаджи Исмайлову исполняется 71 год.

В интервью Report актер сказал, что день рождения он отметит в кругу друзей и семьи: "С самого утра я получаю поздравления. Мне звонят родственники и друзья. Я также получил приглашение на один из телеканалов, а днем меня поздравят в Союзе театральных деятелей. Азерпаша Немет вручит мне диплом и подарок, ведь я являюсь зампредом Союза театральных деятелей. Ближе к вечеру я отпраздную этот день вместе с семьей. Сегодня мою супругу выписали из больницы и это для меня самый прекрасный подарок. Настоящий день рождения и праздник это тогда, когда рядом с тобой супруга и каждый здоров".

Отметим, что Г.Исмайлов родился в Баку в 1944 году. Он окончил среднюю школу №190. В 1963 году он поступил на актерский факультет драмы и кино Азербайджанского государственного театрального института имени Мирзаги Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусства). С 16 февраля 1970 года он работает в Академическом национальном драматическом театре.

В 1989 году Г.Исмайлов был удостоен звания заслуженного артиста Азербайджана, а в 2000 году звания народного артиста. Он удостоен президентской пенсии. Известный артист кино и театра также удостоен учрежденного Союзом театральных деятелей ордена и звания лауреата госпремии.

Первой ролью Г.Исмайлова была роль Мустафы в фильме "День рождения" (1980) производства киностудии "Азербайджанфильм", которая принесла ему большой успех.

Г.Исмайлов женат, имеет двух детей и двух внуков.