Народный артист Ильхам Аскеров предан земле

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Народный артист, актер Государственного академического национального драматического театра Ильхам Аскеров предан земле в масаллинском селе Ханчобанлы.

Как сообщает Report, народного артиста похоронили рядом с отцом.

На похоронах присутствовали директор Академического национального драматического театра Исрафил Исрафилов, художественный руководитель и главный режиссер театра Азерпаша Немет, а также актеры театра и жители села.

Напомним, что 57-летний Ильхам Аскеров скончался 6 сентября от инфаркта.

Несколько лет назад у актера произошло кровоизлияние в мозг.