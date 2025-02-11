Народный артист Гусейн Хагвердиев: Мой отец после немецкого плена попал в ГУЛАГ

14:06

Отец народного художника Азербайджана Гусейна Хагвердиева художник Гасан Хагвердиев после возвращения из немецкого плена в 1945 году был отправлен в ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей).

Об этом в интервью Report рассказал сам народный художник Гусейн Хагвердиев.

По его словам, во время Второй мировой войны его отец попал в плен к немцам в боях за Севастополь.

"Хотя отец и вернулся из ГУЛАГа в 1953 году, в соответствии с законами того времени ему пришлось прожить вдали от Баку еще пять лет. Поэтому и здесь он был в некотором роде в изгнании и находился в Уджаре".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.