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Народный артист Гусейн Хагвердиев: Мой отец после немецкого плена попал в ГУЛАГ

Народный артист Гусейн Хагвердиев: Мой отец после немецкого плена попал в ГУЛАГ 14:06
Искусство
11 февраля 2025 г. 14:51
Народный артист Гусейн Хагвердиев: Мой отец после немецкого плена попал в ГУЛАГ

Отец народного художника Азербайджана Гусейна Хагвердиева художник Гасан Хагвердиев после возвращения из немецкого плена в 1945 году был отправлен в ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей).

Об этом в интервью Report рассказал сам народный художник Гусейн Хагвердиев.

По его словам, во время Второй мировой войны его отец попал в плен к немцам в боях за Севастополь.

"Хотя отец и вернулся из ГУЛАГа в 1953 году, в соответствии с законами того времени ему пришлось прожить вдали от Баку еще пять лет. Поэтому и здесь он был в некотором роде в изгнании и находился в Уджаре".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Xalq rəssamı Hüseyn Haqverdiyev: Atamı alman əsirliyindən sonra QULAQ-a göndəriblər

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