​Народный артист будет прооперирован во второй раз

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Актер театра юного зрителя Ясин Гараев готовится ко второй операции.

В заявлении Report он сказал, что отказался от предложений сниматься в новых сериалах из-за проблем со здоровьем.

По словам актера, у него проблемы с ногами: "Из-за состояния здоровья пришлось отказаться от съемок в нескольких сериалах. Я снимался в двух сериалах. Их съемки завершатся к концу месяца. В следующем месяце меня прооперируют. У меня возникли проблемы с кровеносными сосудами нижних конечностей и ухудшено кровообращение. В начале ноября в Центральной клинической больнице мне сделают операцию по трансплантации кровеносных сосудов нижних конечностей. Надеюсь, что все будет хорошо".

Отметим, что в прошлом году народный артист перенес в Иране операцию на сердце.