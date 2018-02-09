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    Народную артистку Зарнигяр Агакишиеву похоронят в Губе

    Ее предадут земле на кладбище рядом с матерью

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Тело обнаруженной вчера мертвой в своей квартире народной артистки Азербайджана Зарнигяр Агакишиевой увезут в Губу.

    Как сообщил Report завотделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов, народную артистку похоронят на Губинском городском кладбище рядом с матерью.

    Отметим, что Зарнигяр Агакишиева умерла вчера вечером в возрасте 72 лет в своей квартире в Ясамальском районе, где жила одна. 

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