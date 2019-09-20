 Наверх

Народного артиста Арифа Бабаева прооперировали в Турции

Народного артиста Арифа Бабаева прооперировали в Турции

Завкафедрой мугама Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Ариф Бабаев прооперирован.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии в Баку "Скажем НЕТ оскорблениям, ругани и клевете в социальных сетях" сообщил член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Чингиз Ганизаде. 

По его словам, Ариф Бабаев не смог присутствовать на мероприятии из-за того, что проходит лечение за рубежом. Позже народный артист связался с участниками мероприятия по телефону и поделился своим мнением. 

Отметим, что в одной из стамбульских больниц 81-летнему А.Бабаеву провели операцию на ноге.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!