​Народная артистка Фидан Гаджиева впервые выступит в роли Гюльчохры

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре оперы и балета состоится показ оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

Как сообщает Report, показ запланирован на 28 ноября.

Оперетта, поставленная в 1998 году заслуженным деятелем искусств Хафизом Гулиевым, постоянно включается в репертуар театра вот уже на протяжении 17 лет.

В запланированном на 28 ноября спектакле впервые в роли Гюльчохры выступит народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева. До этого певица с высоким профессионализмом исполнила на сцене Театра оперы и балета роль Кармен ("Кармен"), Амнерис ("Аида"), Азучены ("Трубадур"), Розины ("Севильский цирюльник"), Гюлюш ("Севиль"), Асии ("Аршин мал алан") и пр.

Отметим, что управлять спектаклем будет молодой дирижер Эюб Гулиев.

В роли Аскера выступит заслуженный артист Фарид Алиев, в роли тетушки Джахан - заслуженная артистка Гюлюстан Алиева, в роли Солтан бека - заслуженный артист Ядигяр Мурадов, в роли Сулеймана - Турал Агасыев, в роли Телли - народная артистка Гюльяз Мамедова, в роли Вели - заслуженный артист Алекпер Алиев.