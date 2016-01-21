​НАНА: Здание, где расположен театр YUĞ, является историческим памятником и положительного заключения о его сносе дано не будет

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Национальная академия наук Азербайджана не даст положительного заключения для сноса расположенного на улице Муртузы Мухтарова в Ясамальском районе здания Государственного театра YUĞ".

Об этом в заявлении Report отметила руководитель сектора проблемы охраны и восстановления исторических памятников Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рагиба Алиева.

По ее словам, здание бани, где располагается театр, не могут снести не имея заключения НАНА: "Государственный театр YUĞ включен в список подлежащих сносу зданий. Расположенные на территории Азербайджана все памятники не могут быть снесены без заключения НАНА. В настоящее время в академию поступило обращение касательно предоставления заключения для сноса 11 расположенных на указанной территории памятников. Среди них есть также здание бани, где действует театр YUĞ. Здание было осмотрено. НАНА занимается охраной памятников, по этой причине не может дать согласие на их снос. Другая сторона вопроса заключается в том, что проводимые на территории работы ведутся на основе государственной программы".

Р.Алиева заявила о составлении НАНА списка, связанного с охраняемыми на территории Азербайджана памятниками. В список также включены памятники, которые ныне подлежат сносу: "Кабмин утвердил его. Сейчас они обратились к нам, чтобы получить заключение для сноса театра YUĞ. Если здание подлежало сносу, тогда почему мы включали его в список?! Мы не можем одобрить вопрос о сносе здания театра. Мы ответили "Азерйолсервис", чтобы они искали альтернативный вариант, так как академия не даст положительного заключения для сноса памятников. В связи с этим была проведена беседа с сотрудниками сектора проблемы охраны и восстановления исторических памятников. Они были проинформированы о проводимых с "Азерйолсервис" переговорах. Естественно, окончательное решение вынесет Кабмин. Вне зависимости от их решения, НАНА протестует против данного вопроса".