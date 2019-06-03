НАНА даст отзыв о здании, где расположен Salaam Cinema Baku

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Кабинет министров обратился в Национальную академию наук Азербайджана (НАНА), для получения отзыва о включении в список охраняемых государством исторических памятников здания, где расположен кинотеатр Salaam Cinema Baku.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"В кабинет министров регулярно поступают соответствующие обращения от различных госструктур в связи с внесением дополнений в список распределения в зависимости от степени значимости исторических и культурных памятников, охраняемых на территории Азербайджанской Республики со стороны государства", - отметили в пресс-службе правительства.

Указанное вами в запросе историческое здание, расположенное по адресу: город Баку, улица Сулеймана Рустама, 10, уже внесено в список недавно обнаруженных исторических памятников со стороны Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

"Министерство культуры также обратилось в кабмин с инициативой внести данное здание в список охраняемых государством исторических памятников. Согласно законодательству, кабмин для получения отзыва о данном предложении адресовало обращение в НАНА. Решение по историческому зданию будет принято с учетом отзыва НАНА", - подчеркивается в информации.

Отметим, что известное как "Малаканский дом" здание является частной собственностью. В настоящее время в здании функционирует кинотеатр Salaam Cinema Baku. В начале мая из-за истечения срока договора владелец хотел выселить кинотеатр и отремонтировать здание. Однако сотрудники кинотеатра отказались покидать здание. Они утверждали, что владелец намеревается снести здание.

Сотрудники Salaam Cinema Baku направили первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой обращение по данному вопросу. Первый вице-президент взяла данный вопрос под контроль.