Найдена копия первого сборника пьес Шекспира

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Копия первого сборника пьес Уильяма Шекспира, изданного в 1623 году, обнаружена специалистами Оксфордского университета на шотландском острове Бьют, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Сборник был издан через семь лет после смерти Шекспира в 1616 году. В нем собраны 36 пьес, 18 из которых до этого не были опубликованы.

Его тираж, вероятно, не превышал тысячи экземпляров. До наших дней сохранилось около 230 книг этого издания, причем 79 из них хранятся в Шекспировской библиотеке Фолджера.

Сборник обнаружили в преддверии 400-летия со дня смерти драматурга, которое будет отмечаться в конце апреля.