Награждены деятели культуры и искусства в Азербайджане - СПИСОК

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма наградило народную артистку, президентского стипендиата, обладательницу ордена "Шохрет", режиссера Джаннет Салимову в связи с ее 75-летним юбилеем, а также народных артистов Шекинского государственного драматического театра Ханлара Гашимзаде и Октая Ахмедова в связи с их 60-летними юбилеями. Об этом сообщили Report в министерстве.

Профессор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Д.Салимова является режиссером-постановщиком спектаклей У.Гаджибейли "Не та, так эта", И.Кальмана "Сильва", "Марица", Ф.Легара "Веселая вдова" в Азербайджанском государственном музыкальном театре, а также опер Р.Леонкавалло "Паяцы", Дж.Верди "Травиата", Дж.Пуччини "Богема" в Театре оперы и балета.

Ханлар Гашимзаде в различные годы на сцене Шекинского государственного драматического театра играл короля Французского в трагедии У.Шекспира "Король Лир", Гаджи Гару в "Гаджи Гара", Мехтер Керима в "Визире Ленкоранского хана", Моллу Ибрагимхалила в "Молла Ибрагимхалил - алхимик" М.Ф.Ахундзаде, Моллу Аббаса в "Собрании сумасшедших" Дж.Мамедгулузаде, Ихтияра в "Дьяволе" Г.Джавида и другие интересные образы, благодаря которым завоевал симпатию зрителей.

Другой актер Шекинского государственного драматического театра Октай Ахмедов создал образы Аптекаря в "Ромео и Джульетте" У.Шекспира, Смерти в "Карьере Артуро Уи" Б.Брехта, Жука-бомбардира в "Тык-тык ханым" Р.Ализаде и другие.