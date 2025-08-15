Наджиба Гусейнова: Я ушла с профессиональной сцены из-за интриг в театрах

Заслуженная артистка Азербайджана Наджиба Гусейнова назвала причиной своего ухода с профессиональной сцены наличие интриг в театрах.

Об этом актриса сказала в интервью Report.

Гусейнова рассказала, что будучи студенткой ее пригласили дублером в Академический национальный драматический театр ("Аздраму"), однако одна из актрис помешала этому.

"Она уже скончалась, не хотелось бы называть ее имени. Она и сама когда-то пришла в "Аздраму" студенткой. Однако меня в составе труппы видеть не хотела. В итоге, я отказалась", - сказала она.

По ее словам, из "Аздрамы" в дальнейшем несколько раз поступали предложения, однако Гусейнова либо не желала принимать приглашение, либо сталкивалась с препятствиями.

"Иногда я думаю, интересно, как бы все сложилось, если бы я согласилась? Наверное, по-другому... Профессор Мехди Мамедов хотел дать мне роль в спектакле "Иблис", но и тогда я отказалась", - добавила актриса.

