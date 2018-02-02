На станции метро "Гара Гараев" будет организована музыкальная программа

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Бакинский метрополитен" отметит 100-летний юбилей со дня рождения народного артиста СССР, композитора Гара Гараева.

Как передает Report, об этом сообщил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, 5 февраля с 17:00 до 19:00 часов на станции метро "Гара Гараев", носящей имя великого композитора, впервые будет организована музыкальная программа.

Пассажиры метрополитена в вестибюле станции смогут прослушать в исполнении струнного квартета концертную программу из классических произведений искусства выдающегося композитора.