На сцене Дворца Гейдара Алиева будет показан "Малыш и Карлсон"

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 29 мая на сцене Дворца Гейдара Алиева будет показан музыкальный спектакль "Малыш и Карлсон".

Как сообщает Report, режиссером спектакля является Денис Славин, композитором - Леонид Головко, автором стихов - Валерия Карпова, хореографом - Марина Ясевич. Главную роль в спектакле исполняет известный российский киноактер и телеведущий Михаил Полицеймако.

Начало спектаклей в 12:00 и 15:00, стоимость билетов колеблется в пределах 10-50 манатов.

Отметим, что Малыш и Карлсон являются персонажами известного произведения Астрид Линдгрен.