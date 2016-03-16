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    На сцене Дворца Гейдара Алиева будет показан "Малыш и Карлсон"

    Любимые мультипликационные персонажи малышей приезжают в Баку

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 29 мая на сцене Дворца Гейдара Алиева будет показан музыкальный спектакль "Малыш и Карлсон".

    Как сообщает Report, режиссером спектакля является Денис Славин, композитором - Леонид Головко, автором стихов - Валерия Карпова, хореографом - Марина Ясевич. Главную роль в спектакле исполняет известный российский киноактер и телеведущий Михаил Полицеймако. 

    Начало спектаклей в 12:00 и 15:00, стоимость билетов колеблется в пределах 10-50 манатов. 

    Отметим, что Малыш и Карлсон являются персонажами известного произведения Астрид Линдгрен. 

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