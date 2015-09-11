​На пресс-конференции в Аздраме возник скандал

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ На прошедшей в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре пресс-конференции по случаю открытия 143-го театрального сезона возник скандал.

Как сообщает Report, несколько журналистов выразили протест против неучастия на конференции директора Академического национального драматического театра Исрафила Исрафилова.

Журналисты отметили, что некоторые деятели искусства обвиняют директора театра Исрафила Исрафилова в смерти скончавшегося несколько дней назад народного артиста Ильхама Аскерова. Они потребовали участия И.Исрафилова на пресс-конференции.

Художественный руководитель и главный режиссер театра Азерпаша Немет попытался успокоить журналистов: "Эта пресс-конференция моя. Я хотел провести ее в творческой атмосфере. Вы создаете здесь шоу. Я творческий человек и далек от скандалов. Ни во время репетиций, ни при общении я не допускаю подобных скандалов".

А.Немет призвал журналистов затрагивать в статьях положительные стороны в деятельности театра: "Театр - живой организм. Пишите о театре хорошие статьи. Это не место для шоу. Постарайтесь видеть и писать только хорошее".