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    ​На киностудии "Азербайджанфильм" снимут новую картину

    В настоящее время идет работа над режиссерским сценарием фильма

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ На киностудии "Азербайджанфильм" запланированы съемки нового фильма.

    Как сообщает Report, режиссер картины - Ульвия Кенуль, оператор-постановщик - Надир Мехтиев.

    Фильм с предварительным названием "Чрезмерное соответствие" ("Həddən artıq uyğunluq") снимут по госзаказу. В настоящее время проводится творческая работа над режиссерским сценарием фильма.

    Напомним, что фильм станет второй крупной работой в кино известного в качестве клипмейкера режиссера Ульвии Кенуль. Ее первая картина называлась "Где адвокат?" ("Vəkil hanı?").

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