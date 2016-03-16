​На арене Бакинского государственного цирка представят шоу "Остров гепардов"

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном цирке пройдет презентация цирковой программы под названием "Остров гепардов".

Как сообщает Report, первое представление будет организовано для журналистов.

В запланированном на 17 марта в 13:00 шоу проинформируют о программе, представят фрагменты номеров, в том числе аттракциона гепардов, ответят на интересующие журналистов вопросы.

Желающие участвовать на единственном в мире аттракционе леопардов "Остров гепардов" приглашаются в Бакинский государственный цирк 18 марта.