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    ​На арене Бакинского государственного цирка представят шоу "Остров гепардов"

    В праздничные дни Бакинский государственный цирк выступит с новой программой

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном цирке пройдет презентация цирковой программы под названием "Остров гепардов".

    Как сообщает Report, первое представление будет организовано для журналистов.

    В запланированном на 17 марта в 13:00 шоу проинформируют о программе, представят фрагменты номеров, в том числе аттракциона гепардов, ответят на интересующие журналистов вопросы.

    Желающие участвовать на единственном в мире аттракционе леопардов "Остров гепардов" приглашаются в Бакинский государственный цирк 18 марта. 

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