Музыкальный театр закрыл сезон спектаклем "Не та, так эта"

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр завершил 105-й театральный сезон.

Как сообщает Report, в завершении сезона был продемонстрирован музыкальный спектакль Узеира Гаджибейли "Не та, так эта".

Режиссером-постановщиком спектакля является народная артистка Джаннат Селимова.

Роли исполняют народная артистка Афаг Баширгызы, заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Акбер Ализаде, Алекпер Алиев, Новруз Шартал, актеры Амил Мамедов, Гусейн Алили и другие.

"Не та, так эта" считается самым успешным спектаклем 105-го сезона музыкального театра. За роль Машади Ибада в этом спектакле Шовги Гусейнов удостоен национальной премии "Зирве" министерства культуры и туризма Азербайджана.