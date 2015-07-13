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    Музыкальный театр закрыл сезон спектаклем "Не та, так эта"

    Не та, так эта считается самым успешным спектаклем 105-го сезона музыкального театра

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр завершил 105-й театральный сезон. 

    Как сообщает Report, в завершении сезона был продемонстрирован музыкальный спектакль Узеира Гаджибейли "Не та, так эта". 

    Режиссером-постановщиком спектакля является народная артистка Джаннат Селимова. 

    Роли исполняют народная артистка Афаг Баширгызы, заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Акбер Ализаде, Алекпер Алиев, Новруз Шартал, актеры Амил Мамедов, Гусейн Алили и другие.

    "Не та, так эта" считается самым успешным спектаклем 105-го сезона музыкального театра. За роль Машади Ибада в этом спектакле Шовги Гусейнов удостоен национальной премии "Зирве" министерства культуры и туризма Азербайджана. 

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