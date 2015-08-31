​Музыкальный театр утвердил план репертуара на четыре месяца в новом сезоне

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр утвердил план репертуара на четыре месяца для нового театрального сезона.

Как сообщает Report, в первый рабочий день члены Художественного совета утвердили репертуар и план работы музыкального театра до конца 2015 года. За это время около 20-ти включенных в репертуар театра спектаклей будут продемонстрированы 60 раз. Новый сезон откроют удостоенным министерством культуры и туризма премии "Зирвя" спектаклем "Не та, так эта". Спектакль по мотивам одноименной оперетты великого Узеира Гаджибекова будет представлен 10 сентября для участников предстоящего в Баку при организационной поддержке Государственного таможенного комитета 14-го заседания руководителей национальных узлов таможенных служб стран-участниц Регионального узла связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации по странам СНГ RILO-Москва. Показ будет сопровождаться субтитрами на английском языке.

В течение предстоящих четырех месяцев зрителям представят спектакли "За день до свадьбы" (А.Самедли), "Золотая свадьба" (О.Кязыми, Р.Гейдар), "Муж и жена" (У.Гаджибеков), "www-ferzeli-kef.com" (Э.Сабитоглу, Д.Мамедов) и другие. Для русскоязычных и юных зрителей подготовлены спектакли "Гарнир по-французски" (М.Камолетти), "Дюймовочка" (Х.К.Андерсена) и другие.

В октябре запланированы гастроли и выступления в театре возглавляемого Робертом Стуруа Театром Рустави.

В ноябре планируется отметить 90-летие народного артиста Башира Сафароглу, а в ближайшее время состоятся мероприятия, приуроченные к 60-летию удостоенной почетного диплома президента Азербайджанской Республики народной артистки Афаг Баширгызы.

С 25 декабря планируются новогодние представления.