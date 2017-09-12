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    Музыкальный театр примет участие в IX Международном фестивале имени Узеира Гаджибейли

    Театр представит спектакли Не та, так эта и Аршин мал алан

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики 18-26 сентября пройдет IX Международный фестиваль имени Узеира Гаджибейли.

    Как сообщили Report в пресс-службе Музыкального театра, как и ранее, театр и в этом году примет участие на указанном фестивале.

    Музыкальный театр представит музыкальные комедии великого Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" и "Аршин мал алан".

    По словам директора Музыкального театра, заслуженного деятеля искусств Алигисмета Лалаева, такие личности, как Узеир Гаджибейли рождаются раз в 100, и даже в 1 000 лет: "Дирижером спектаклей "Не та, так эта" и "Аршин мал алан", которые мы представим на фестивале, будет один из известных иранских музыкантов, известный дирижер Бердиа Киярес. Ныне находящийся в Баку дирижер продолжает репетиции с оркестром и актерами театра".

    Отметим, что спектакль "Не та, так эта" будет продемонстрирован в Азербайджанском государственном музыкальном театре 23 сентября, а "Аршин мал алан" - 24 сентября. 

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