Музыкальный театр примет участие на международном фестивале в Тебризе

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр приглашен на 35-й Международный театральный фестиваль "Фаджр".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, по этому случаю коллектив театра 13-18 января будет находиться в Тебризе.

На фестивале представят состоящую из двух частей известную музыкальную комедию Узеира Гаджибейли "Муж и жена".

Режиссер-постановщик спектакля - Юсиф Акперов, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – заслуженный художник Эльдар Гурбанов, балетмейстеры-постановщики Елена и Закир Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, концертмейстер Фидан Бабаева, ассистенты режиссера – Эльмеддин Дадашов и Тамилла Асланова.

В ролях – народный артист Ильхам Намик Кямал, заслуженные артисты Нахида Оруджева, Алекпер Алиев, Акпер Ализаде, актеры Гюльджахан Саламова, Агахан Шарифов, Гусейн Алили и Алимамед Новрузов.