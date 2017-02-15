Музыкальный театр приглашен на международный фестиваль в Турции

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский музыкальный театр приглашен на 18-й Международный черноморский театральный фестиваль в Трабзоне.

Как сообщили Report из пресс-службы театра, фестиваль, на котором ежегодно участвуют ведущие театры многих стран мира, пройдет 2-15 мая в Трабзоне.

Отметим, что фестиваль был основан в 2000 году Главным управлением турецких государственных театров.

В рамках фестиваля организовываются различные мероприятия, проводятся демонстрирующие солидарность городские шествия участников, встречи с известными режиссерами и драматургами мира, мастер-классы, конференции, выставки.