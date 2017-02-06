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    Музей в Нью-Йорке заменил картины Пикассо на работы иранских художников в знак протеста

    В залах музея можно увидеть работы видеохудожницы Талы Мадани, скульптора Парвиза Танаволи, фотографа Шираны Шахбази

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Музей современного искусства в Нью-Йорке заменил картины Пабло Пикассо, Анри Матисса и других западных мастеров из постоянной экспозиции на работы иранских художников в знак протеста против миграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.

    Почти все представленные произведения выполнены иранцами "по рождению или происхождению". Например, в залах музея теперь можно увидеть работы видеохудожницы Талы Мадани, скульптора Парвиза Танаволи, фотографа Шираны Шахбази.

    Кроме того, выставлены творения суданского художника Ибрагима эль-Салахи и ирако-британского архитектора Захи Хадид.

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