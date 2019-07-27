Мультфильм "Три кота" набрал более полутора миллиардов просмотров в YouTube

Совокупное количество просмотров всех серий мультфильма "Три кота", созданного при поддержке Минкультуры России, составило более полтора миллиарда в русскоязычном сегменте YouTube.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Премьера мультфильма "Три кота" состоялась в 2015 году, он рассказывает о жизни трех котят - Коржика, Компота и Карамельки, которые учатся справляться с разными трудностями при помощи фантазии и советов родителей. Всего создано 156 эпизодов, часть из них еще не представлены аудитории.

"Канал с мультфильмом на YouTube был запущен в декабре 2015 года. Совокупная аудитория просмотра всех эпизодов сейчас составляет более полутора миллиардов", — рассказал продюсер Артем Васильев, чьи слова приводит пресс-служба.