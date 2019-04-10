Москвичам покажут карабахские ковры

В Государственном музее Востока в Москве cегодня откроется выставка "Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мэра, на выставке представят более 100 предметов декоративно-прикладного искусства из коллекций Азербайджанского музея ковра и Государственного музея искусства народов Востока.

"Гости выставки познакомятся с особенностями традиционного интерьера XIX – начала XX века в азербайджанских домах. В частности, они узнают о роли ковров и текстиля в создании гармонии пространства", – говорится в сообщении.

В экспозицию войдут предметы, связанные со свадебной церемонией, элементы традиционного приданого, а также различные типы и виды вышивок – от декоративных панно, занавесей для ниш, ламбрекенов, покрывал, скатертей до всевозможных футляров, аксессуаров и предметов гардероба.

Кроме того, на выставке также можно будет увидеть карабахский ковер "Бахманлы" XIX века, с которого в 1918 году началось создание коллекции Государственного музея Востока.

Выставка продлится до 12 мая.