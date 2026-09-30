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    Евробарометр выявил разрыв между знанием и соблюдением правил кибербезопасности в ЕС

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 14:46
    Евробарометр выявил разрыв между знанием и соблюдением правил кибербезопасности в ЕС

    Европейский союз с 1 октября запускает ежегодный месяц кибербезопасности в условиях значительного расхождения между уровнем информированности сотрудников о цифровых угрозах и их реальным поведением в повседневной работе: при том что 83% признают последствия кибератак серьезными, лишь каждый второй придерживается элементарных правил цифровой защиты.

    Об этом сообщает европейское бюро Report со ссылкой на опубликованные данные нового опроса Евробарометра.

    Согласно данным исследования, три четверти работников в странах ЕС хотя бы раз сталкивались на рабочем месте с подозрительными электронными письмами, сообщениями или ссылками. Самой распространенной угрозой стал фишинг: о получении мошеннических сообщений или обнаружении поддельных сайтов, направленных на хищение данных либо получение несанкционированного доступа, заявили 39% респондентов. Еще 18% отметили попытки кражи персональных данных, 17% столкнулись с вредоносным программным обеспечением, 16% - с попытками похищения паролей, а 15% - с мошенническими схемами, созданными при помощи искусственного интеллекта.

    Подавляющее большинство - 83% опрошенных работников - расценивают потенциальные последствия кибератак как серьезные. Значительная часть также осознает риски, связанные с базовыми нарушениями правил кибербезопасности: 76% считают опасным нажимать на ссылку без предварительной проверки отправителя, а 74% - использовать один и тот же пароль для личных и рабочих аккаунтов.

    Однако на практике эти знания реализуются гораздо реже. Лишь 54% работников сообщили, что проверяют отправителя перед переходом по ссылкам, и только половина неизменно блокирует компьютер при уходе с рабочего места. Хотя 72% утверждают, что в состоянии распознать подозрительное электронное письмо, всего 48% уверены в своей способности отличить поддельное видео, сгенерированное с помощью ИИ.

    Еврокомиссия отмечает, что уровень осведомленности и соблюдение базовых правил кибергигиены заметно различаются в зависимости от возраста: молодежь в возрасте от 15 до 24 лет демонстрируют более низкий уровень осведомленности, что, по мнению ЕК, указывает на необходимость более целевого обучения.

    Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия Искусственный интеллект (ИИ) Мошенничество (аферизм) Киберпреступность (кибермошенничество)
    Avrobarometr: Aİ-də kibertəhlükəsizlik bilikləri ilə praktiki davranış arasında ciddi fərq mövcuddur
    EU launches annual cybersecurity month amid digital safety gap
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