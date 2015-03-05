Москва готовится к VI Международному музыкальному фестивалю Мстислава Ростроповича

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ 27 марта в Москве состоится открытие VI Международного музыкального фестиваля Мстислава Ростроповича. Как сообщает Report, информацию об этом распространили российские СМИ.

В первый день на международном фестивале выступит академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

Фестиваль завершится 2-го апреля.

Отметим, что открытие фестиваля приурочено ко дню рождения М.Ростроповича. Он родился 27 марта 1927 года в Баку.