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    ​Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ завоевал в Германии три золотые медали

    В коллективе из 32 музыкантов Азербайджан представляет Эльнара Керимова

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ На прошедшем в городе Магдебург (Германия) "Втором хоровом фестивале" Молодежный камерный хор Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) завоевал три золотые медали.

    Как сообщает Report, об этом сообщил представитель Казахстана в ТЮРКСОЙ Годжогельди Гулуев.

    По его словам, Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ создан согласно решению, принятому на прошедшем в июне этого года постоянном заседании министров культуры тюркоязычных стран.

    Хор репетировал в Анкаре и первый подготовительный этап прошел в Турции.

    По решению жюри, члены хора, исполнившие в Германии три кыргызские песни, были удостоены трех номинаций - по "Духовной музыке", "Современной музыке" и "Фольклору".

    Отметим, что в коллектив входят 32 музыканта. Все они талантливые студенты консерваторий Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Татарстана.

    В хоре Азербайджан представляет молодая исполнительница Эльнара Керимова.  

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