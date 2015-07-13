​Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ завоевал в Германии три золотые медали

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ На прошедшем в городе Магдебург (Германия) "Втором хоровом фестивале" Молодежный камерный хор Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) завоевал три золотые медали.

Как сообщает Report, об этом сообщил представитель Казахстана в ТЮРКСОЙ Годжогельди Гулуев.

По его словам, Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ создан согласно решению, принятому на прошедшем в июне этого года постоянном заседании министров культуры тюркоязычных стран.

Хор репетировал в Анкаре и первый подготовительный этап прошел в Турции.

По решению жюри, члены хора, исполнившие в Германии три кыргызские песни, были удостоены трех номинаций - по "Духовной музыке", "Современной музыке" и "Фольклору".

Отметим, что в коллектив входят 32 музыканта. Все они талантливые студенты консерваторий Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Татарстана.

В хоре Азербайджан представляет молодая исполнительница Эльнара Керимова.