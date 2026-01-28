Минкультуры: Упразднение должности худрука не угрожает творческой политике театров

Упразднение должности художественного руководителя не создает рисков для формирования и развития творческой линии театров, поскольку эти процессы не зависят исключительно от значимости данной должности.

Об этом в интервью Report сообщила руководитель Театрального сектора Министерства культуры Бёюкханым Талыбова.

По ее словам, штатная должность художественного руководителя существовала лишь в двух государственных театрах Азербайджана - Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре и Государственном театре пантомимы.

"В этом контексте я не вижу никаких рисков для творческой линии театров в связи с упразднением этой должности", - отметила она.

Представитель министерства подчеркнула, что возможные риски для творческой политики, ее определения и продвижения не связаны напрямую с наличием или отсутствием должности художественного руководителя.

"На формирование творческой линии влияет целый ряд факторов. В частности, это нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность театров, а также их уставы. При соблюдении этих норм и критериев репертуарная политика будет выстраиваться корректно. Эти функции предполагается осуществлять на основе принципов коллегиального управления и через вновь созданные структурные подразделения. Основная цель - не концентрация решений в руках одного человека, а формирование механизма коллективной ответственности и четкого функционального распределения", - пояснила Б. Талыбова.

Она также напомнила, что в соответствии с новой структурой в государственных театрах предусмотрены должности заместителя директора по творческим вопросам и руководителя творческого отдела.

Талыбова добавила, что при обсуждении названий должностей в рамках новой модели важно учитывать, что во многих театрах подобные вопросы успешно решались и без введения этих позиций.

По ее словам, при проведении структурных изменений были детально проанализированы все аспекты деятельности театров.

"Следует учитывать, что и ранее во многих театрах задачи в этом направлении решались без соответствующих должностей. Вместе с тем новая структура предусматривает введение таких позиций, как специалист по маркетингу, специалист по проектам, графический дизайнер и ряд других, которые сегодня являются объективной и необходимой потребностью театров", - подчеркнула она.

Представитель министерства также отметила, что общественное обсуждение реформ является нормальной практикой и в большинстве случаев сопровождается позитивной реакцией.

"Важно учитывать и то, что до утверждения реформы и начала ее практической реализации в театрах был проведен опрос о востребованных должностях. Именно на основании его результатов был сформирован общий вывод и принято окончательное решение", - добавила Б. Талыбова.

