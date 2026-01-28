Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Минкультуры: Упразднение должности худрука не угрожает творческой политике театров

    Искусство
    • 28 января, 2026
    • 14:10
    Минкультуры: Упразднение должности худрука не угрожает творческой политике театров

    Упразднение должности художественного руководителя не создает рисков для формирования и развития творческой линии театров, поскольку эти процессы не зависят исключительно от значимости данной должности.

    Об этом в интервью Report сообщила руководитель Театрального сектора Министерства культуры Бёюкханым Талыбова.

    По ее словам, штатная должность художественного руководителя существовала лишь в двух государственных театрах Азербайджана - Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре и Государственном театре пантомимы.

    "В этом контексте я не вижу никаких рисков для творческой линии театров в связи с упразднением этой должности", - отметила она.

    Представитель министерства подчеркнула, что возможные риски для творческой политики, ее определения и продвижения не связаны напрямую с наличием или отсутствием должности художественного руководителя.

    "На формирование творческой линии влияет целый ряд факторов. В частности, это нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность театров, а также их уставы. При соблюдении этих норм и критериев репертуарная политика будет выстраиваться корректно. Эти функции предполагается осуществлять на основе принципов коллегиального управления и через вновь созданные структурные подразделения. Основная цель - не концентрация решений в руках одного человека, а формирование механизма коллективной ответственности и четкого функционального распределения", - пояснила Б. Талыбова.

    Она также напомнила, что в соответствии с новой структурой в государственных театрах предусмотрены должности заместителя директора по творческим вопросам и руководителя творческого отдела.

    Талыбова добавила, что при обсуждении названий должностей в рамках новой модели важно учитывать, что во многих театрах подобные вопросы успешно решались и без введения этих позиций.

    По ее словам, при проведении структурных изменений были детально проанализированы все аспекты деятельности театров.

    "Следует учитывать, что и ранее во многих театрах задачи в этом направлении решались без соответствующих должностей. Вместе с тем новая структура предусматривает введение таких позиций, как специалист по маркетингу, специалист по проектам, графический дизайнер и ряд других, которые сегодня являются объективной и необходимой потребностью театров", - подчеркнула она.

    Представитель министерства также отметила, что общественное обсуждение реформ является нормальной практикой и в большинстве случаев сопровождается позитивной реакцией.

    "Важно учитывать и то, что до утверждения реформы и начала ее практической реализации в театрах был проведен опрос о востребованных должностях. Именно на основании его результатов был сформирован общий вывод и принято окончательное решение", - добавила Б. Талыбова.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    государственные театры Минкультуры Бёюкханым Талыбова театральная реформа
    Nazirlik rəsmisi: Bədii rəhbər vəzifəsinin ləğvi teatrların yaradıcı xətti üçün heç bir risk yaratmır

    Последние новости

    14:25

    В Кремле позитивно оценили начало прямых контактов США, Украины и РФ в Абу-Даби

    Другие страны
    14:17

    АЖД: Железнодорожное сообщение вокруг Абшерона будет расширено

    Инфраструктура
    14:14

    АЖД: Незаконные постройки в охранных зонах ж/д представляют опасность

    Инфраструктура
    14:11
    Фото

    В Баку почтили память национального героя Кубы Хосе Марти

    Внешняя политика
    14:10

    Минкультуры: Упразднение должности худрука не угрожает творческой политике театров

    Искусство
    14:04

    В центре Москвы в музее мужчина устроил погром

    В регионе
    14:01

    В Британии синоптики предупредили о массовых наводнениях из-за шторма "Чандра"

    Другие страны
    13:52
    Фото

    Переселившимся в село Хоровлу 20 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:42

    В Баку протяженность сети микромобильности достигла 60 км

    Инфраструктура
    Лента новостей