В действующих в подчинении министерства культуры учреждениях примут необходимые меры в связи с ухудшением погоды

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В действующих в подчинении министерства культуры учреждениях будут предприняты необходимые меры в связи с ожидаемым резким ухудшением погодных условий.

Как сообщает Report, с учетом официального предупреждения соответствующих структур по поводу ожидаемого резкого ухудшения погодных условий в стране и в целях обеспечения исполнения соответствующего распоряжения Кабинета министров от 16 января 2019 года, принято решение приостановить учебно-воспитательный процесс в действующих в подчинении минкультуры учреждениях образования и принять меры предосторожности.

Министр культуры Абульфас Гараев подписал соответствующий приказ.