 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В действующих в подчинении министерства культуры учреждениях примут необходимые меры в связи с ухудшением погоды

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В действующих в подчинении министерства культуры учреждениях будут предприняты необходимые меры в связи с ожидаемым резким ухудшением погодных условий. 

    Как сообщает Report, с учетом официального предупреждения соответствующих структур по поводу ожидаемого резкого ухудшения погодных условий в стране и в целях обеспечения исполнения соответствующего распоряжения Кабинета министров от 16 января 2019 года, принято решение приостановить учебно-воспитательный процесс в действующих в подчинении минкультуры учреждениях образования и принять меры предосторожности. 

    Министр культуры Абульфас Гараев подписал соответствующий приказ. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi