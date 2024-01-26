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Министр дал поручения для повышения интереса детей и молодежи к музеям

Министр дал поручения для повышения интереса детей и молодежи к музеям Министр культуры Адиль Керимли призвал работать над новыми проектами с целью привлечь интерес детей и молодежи к музеям.
Искусство
26 января 2024 г. 10:30
Министр дал поручения для повышения интереса детей и молодежи к музеям

Министр культуры Адиль Керимли призвал работать над новыми проектами с целью привлечь интерес детей и молодежи к музеям.

Как сообщает Report, об этом министр сказал на совещании, посвященном деятельности музейных учреждений.

Керимли отметил важность организации деятельности музеев в соответствии с требованиями современной эпохи и подчеркнул, что данный вопрос всегда находится в центре внимания руководства страны.

Министр добавил, что в музеях должны строго соблюдаться правила пожарной и технической безопасности, а работники должны быть четко и постоянно инструктированы по этому поводу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir uşaq və gənclərin muzeylərə marağını artırmaq üçün tapşırıqlar verib

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