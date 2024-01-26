Министр дал поручения для повышения интереса детей и молодежи к музеям

Министр культуры Адиль Керимли призвал работать над новыми проектами с целью привлечь интерес детей и молодежи к музеям.

Министр культуры Адиль Керимли призвал работать над новыми проектами с целью привлечь интерес детей и молодежи к музеям.

Как сообщает Report, об этом министр сказал на совещании, посвященном деятельности музейных учреждений.

Керимли отметил важность организации деятельности музеев в соответствии с требованиями современной эпохи и подчеркнул, что данный вопрос всегда находится в центре внимания руководства страны.

Министр добавил, что в музеях должны строго соблюдаться правила пожарной и технической безопасности, а работники должны быть четко и постоянно инструктированы по этому поводу.