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    Малахат Аббасова: Мы приступили в Турции к съемкам нового сериала

    Стамбульский городской театр, заместителем директора которого я являюсь, намерен сотрудничать с одним из азербайджанских театров© Report.az

    Баку. 6 сентября. REPORT./ "Мы приступили в Турции к съемкам нового сериала". 

    Об этом в заявлении Report отметила актриса Малахат Аббасова. 

    По ее словам, в сериале она будет играть вместе с Сибель Джан: "В сериале, где главную роль сыграет Сибель Джан, я создам образ Татьяны. Фильм, который будет идти на Kanal D, называется "Севданын бахчеси". Мы, то есть Стамбульский городской театр, заместителем директора которого я являюсь, также намерены сотрудничать с одним из азербайджанских театров. В проекте предусматривается подготовить спектакль с участием азербайджанских и турецких актеров".

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