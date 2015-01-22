​Любимые сказочные персонажи детей приезжают в Баку

Баку. 22 января. REPORT.AZ Во время весенних каникул школьников и в дни празднования "Новруз байрамы" известные московские актеры приедут с гастролями в столицу Азербайджана. На сцене Русского драматического театра им. Самеда Вургуна в исполнении именитых актеров будут показаны детские спектакли-сказки "Приключения Чиполлино" и "Кот в сапогах".

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Русского драматического театра. Оба представления пройдут 20, 21 и 22 марта в 12:00 и 15:00. Стоимость билетов составляет 12-20 манатов.