Лянкяран. 19 сентября. REPORT.AZ/ Лянкяранский государственный драматический театр начал новый сезон в Билясуварском районе.

Как сообщает южное бюро Report, в Билясуварском районном центре культуры Лянкяранский государственный драматической театр начал новый сезон спектаклем писателя Хафиза Мирзы "Невеста-москвичка" ("Moskvalı gəlin").

Выступив на торжественной церемонии открытия, директор театра Тофик Гейдаров коснулся достигнутых в прошлом сезоне коллективом успехов, предстоящих задач.

Еще одним знаменательным событием в жизни театра стало присуждение распоряжением президента Ильхама Алиева от 27 мая 2018 года актеру театра Нифтулле Аскерову почетного звания заслуженный артист.

Директор театра добавил, что в новом сезоне любителям театра будут представлены еще несколько интересных спектаклей и подчеркнул, что коллектив ждут гастроли и участие на международных театральных фестивалях.

Выступивший на мероприятии начальник Билясуварского регионального управления культуры Эльчин Гусейнов пожелал коллективу творческих успехов.