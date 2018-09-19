Лянкяран. 19 сентября. REPORT.AZ/ Лянкяранский государственный драматический театр начал новый сезон в Билясуварском районе.
Как сообщает южное бюро Report, в Билясуварском районном центре культуры Лянкяранский государственный драматической театр начал новый сезон спектаклем писателя Хафиза Мирзы "Невеста-москвичка" ("Moskvalı gəlin").
Выступив на торжественной церемонии открытия, директор театра Тофик Гейдаров коснулся достигнутых в прошлом сезоне коллективом успехов, предстоящих задач.
Еще одним знаменательным событием в жизни театра стало присуждение распоряжением президента Ильхама Алиева от 27 мая 2018 года актеру театра Нифтулле Аскерову почетного звания заслуженный артист.
Директор театра добавил, что в новом сезоне любителям театра будут представлены еще несколько интересных спектаклей и подчеркнул, что коллектив ждут гастроли и участие на международных театральных фестивалях.
Выступивший на мероприятии начальник Билясуварского регионального управления культуры Эльчин Гусейнов пожелал коллективу творческих успехов.
Valeh DadaşovАвтор новости
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