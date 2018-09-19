 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Лянкяранский государственный драматический театр начал новый сезон

    Лянкяран. 19 сентября. REPORT.AZ/ Лянкяранский государственный драматический театр начал новый сезон в Билясуварском районе. 

    Как сообщает южное бюро Report, в Билясуварском районном центре культуры Лянкяранский государственный драматической театр начал новый сезон спектаклем писателя Хафиза Мирзы "Невеста-москвичка" ("Moskvalı gəlin"). 

    Выступив на торжественной церемонии открытия, директор театра Тофик Гейдаров коснулся достигнутых в прошлом сезоне коллективом успехов, предстоящих задач.  

    Еще одним знаменательным событием в жизни театра стало присуждение распоряжением президента Ильхама Алиева от 27 мая 2018 года актеру театра Нифтулле Аскерову почетного звания заслуженный артист. 

    Директор театра добавил, что в новом сезоне любителям театра будут представлены еще несколько интересных спектаклей и подчеркнул, что коллектив ждут гастроли и участие на международных театральных фестивалях. 

    Выступивший на мероприятии начальник Билясуварского регионального управления культуры Эльчин Гусейнов пожелал коллективу творческих успехов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi