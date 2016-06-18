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    Леонардо Ди Каприо вызван в суд в связи с фильмом "Волк с Уолл Стрит"

    Актер выступит свидетелем по делу

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Актер Леонардо Ди Каприо вызван в суд для дачи показаний о фильме "Волк с Уолл Стрит".  Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, ему предстоит ответить на вопросы по делу о клевете.

    Напомним, в 2014 году судебный иск на сумму 25 млн. долларов предъявил продюсерам фильма "Волк с Уолл-стрит" брокер Эндрю Грин. По мнению Грина, именно он стал прототипом героя фильма Ники Коскоффа. По словам Грина, "Волк с Уолл-стрит" причинил ему ущерб, изображая его в такой роли.

    Кинокомпания Paramount  в свою очередь утверждает, что образ Коскоффа является собирательным и отвергает обвинения в клевете.

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