Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Мартина Скорсезе

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Известный американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет в новой картине режиссера Мартина Скорсезе "Дьявол в Белом городе". Как сообщает Report со ссылкой на ТАCС, об этом пишет журнал Variety.

"Тем самым спустя два года после совместной работы в картине "Волк с Уолл-стрит" Скорсезе и Ди Каприо вновь участвуют в новом проекте", - замечает издание.

Картина основана на документальном романе американского журналиста Эрика Ларсона "Дьявол в Белом городе: убийство, волшебство и безумие на выставке, которая изменила Америку". Изданная в 2003 году книга основана на реальных событиях и повествует о Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году и серийном убийце Генри Холмсе. Ему приписывается 200 убийств.

Роман завоевал 11 литературных премий, включая премию Эдгара По за 2004-й год в категории "Лучший документальный детектив".