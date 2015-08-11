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    Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Мартина Скорсезе

    Картина Дьявол в Белом городе основана на документальном романе американского журналиста Эрика Ларсона

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Известный американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет в  новой картине режиссера Мартина Скорсезе "Дьявол в Белом городе". Как сообщает Report со ссылкой на ТАCС, об этом пишет журнал Variety.

    "Тем самым спустя два года после совместной работы в картине "Волк с Уолл-стрит" Скорсезе и Ди Каприо вновь участвуют в новом проекте", - замечает издание.

    Картина основана на документальном романе американского журналиста Эрика Ларсона "Дьявол в Белом городе: убийство, волшебство и безумие на выставке, которая изменила Америку". Изданная в 2003 году книга основана на реальных событиях и повествует о Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году и серийном убийце Генри Холмсе. Ему приписывается 200 убийств.

    Роман завоевал 11 литературных премий, включая премию Эдгара По за 2004-й год в категории "Лучший документальный детектив".

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