Лейла Алиева приняла участие в показе спектакля "Нефтяной бум улыбается всем"

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялся показ спектакля, поставленного по пьесе народного писателя Магсуда Ибрагимбекова "Нефтяной бум улыбается всем", на котором присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Как сообщает Report, спектакль был представлен в рамках одноименного фестиваля, проходящего с ноября 2025 года по февраль 2026 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Режиссером-постановщиком спектакля является Константин Солдатов, художником-постановщиком - Чингиз Бабаев, хореографом - Нигяр Ибрагимбейли, звуковой дизайн подготовили Константин Солдатов и Платон Солдатовы.

В завершение Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом спектакля.

Отметим, что фестиваль "Нефтяной бум улыбается всем" является проектом творческого центра Магсуда Ибрагимбекова.