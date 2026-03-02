Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Лейла Алиева приняла участие в показе спектакля "Нефтяной бум улыбается всем"

    Искусство
    • 02 марта, 2026
    • 10:08
    Лейла Алиева приняла участие в показе спектакля Нефтяной бум улыбается всем

    В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялся показ спектакля, поставленного по пьесе народного писателя Магсуда Ибрагимбекова "Нефтяной бум улыбается всем", на котором присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

    Как сообщает Report, спектакль был представлен в рамках одноименного фестиваля, проходящего с ноября 2025 года по февраль 2026 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

    Режиссером-постановщиком спектакля является Константин Солдатов, художником-постановщиком - Чингиз Бабаев, хореографом - Нигяр Ибрагимбейли, звуковой дизайн подготовили Константин Солдатов и Платон Солдатовы.

    В завершение Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом спектакля.

    Отметим, что фестиваль "Нефтяной бум улыбается всем" является проектом творческого центра Магсуда Ибрагимбекова.

    Фото
    Leyla Əliyeva "Neft bumu hamıya gülümsəyir" tamaşasının nümayişində iştirak edib

    Лента новостей