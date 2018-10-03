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    Кукольный театр примет участие на международном фестивале в России

    © Report

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига примет участие на предстоящем в России международном фестивале. 

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, представители театра примут участие на предстоящем 5-14 октября в Москве IX Международном фестивале театров кукол имени С.В.Образцова. 

    Цель заключается в выполнении Госпрограммы "Азербайджанский театр в 2009-2019 годах" и укреплении театром международных связей. 

    Коллектив, который отправится на фестиваль под руководством директора театра Рашада Ахмедзаде, выступит со спектаклем "Белый и черный" ("Ağ və qara"). 

    Отметим, что мероприятие организовано в рамках "Года культуры" стран СНГ. 

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