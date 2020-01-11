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Концерт азербайджано-корейской дружбы прошел в Баку

​Концерт азербайджано-корейской дружбы прошел в Баку

В Баку в Азербайджанской Государственной Академической филармонии состоялся концерт, посвящённый азербайджано-корейской дружбе.

Как сообщает Report, на концерте вместе с Азербайджанcким государственным Симфоническим оркестром выступила известная виолончелистка корейского происхождения Рио Михае (Ryo Meehae).

В программу концерта были включены произведения таких известных и выдающихся композиторов Азербайджана и зарубежья, как Узеира Гаджибекова, Фикрета Амирова, Петра Чайковского, Александра Бородина, Ханг Нан Па и Мануэля де Фалла.

На концерт были приглашены представители общественности страны, дипломатического корпуса и деятели культуры и искусства. 

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