Композитор Айгюн Самедзаде назначена директором Гянджинской государственной филармонии

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова произведено новое назначение.

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова произведено новое назначение.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Приказом министра культуры Адиля Керимли на должность директора Гянджинской филармонии назначена композитор, народная артистка Айгюн Самедзаде.

Айгюн Самедзаде является автором более 200 песен, которые занимают особое место в репертуаре многих известных певцов. Она также автор музыки к спектаклям "Убийца", "Шекспир", "Амир Тимур", "Иблис", "Письмо незнакомки", а также к таким фильмам, как "Побочный эффект", "Тайна", "Последняя остановка".

В 2011 году композитора была удостоена почетного звания заслуженного деятеля искусств, в 2018 году- народного артиста.