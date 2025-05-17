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Композитор Айгюн Самедзаде назначена директором Гянджинской государственной филармонии

Композитор Айгюн Самедзаде назначена директором Гянджинской государственной филармонии В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова произведено новое назначение.
Искусство
17 мая 2025 г. 09:20
Композитор Айгюн Самедзаде назначена директором Гянджинской государственной филармонии

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова произведено новое назначение.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Приказом министра культуры Адиля Керимли на должность директора Гянджинской филармонии назначена композитор, народная артистка Айгюн Самедзаде.

Айгюн Самедзаде является автором более 200 песен, которые занимают особое место в репертуаре многих известных певцов. Она также автор музыки к спектаклям "Убийца", "Шекспир", "Амир Тимур", "Иблис", "Письмо незнакомки", а также к таким фильмам, как "Побочный эффект", "Тайна", "Последняя остановка".

В 2011 году композитора была удостоена почетного звания заслуженного деятеля искусств, в 2018 году- народного артиста.

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Версия на азербайджанском языке Bəstəkar Aygün Səmədzadə Gəncə Dövlət Filarmoniyasına direktor təyin olunub

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