​Коллектив ТЮЗ побывал на гастролях в России и Великобритании

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя побывал с гастролями в России и Великобритании.

Как сообщает Report, в рамках прошедшего 27 мая в Оренбурге VIII Международного театрального фестиваля "Гостиный двор" театральная труппа представила в Оренбургском государственном татарском драматическом театре им. М.Файзи спектакль Л.Нуре "Я пришел, девочки" ("Война").

В то же время, 29 мая коллектив театра продемонстрировал в культурном центре "Logan Hall" в Лондоне спектакль М.Ф Ахундзаде "Хекаяти хырс гулдурбасан".

Гастроли состоялись при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана по приглашению действующей в Великобритании компании UMUD Ltd Company.

В рамках гастролей коллектив театра, возглавляемого заслуженным деятелем искусств Мубаризом Гамидовым, также посетил знаменитые лондонские музеи - Королевский музей, музей национальных театров, Глобус, Биг Бен и др.

Актеры театра также были удостоены дипломов и премий.