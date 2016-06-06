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    ​Коллектив ТЮЗ побывал на гастролях в России и Великобритании

    В рамках гастролей актеры театра также посетили знаменитые лондонские музеи

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя побывал с гастролями в России и Великобритании.

    Как сообщает Report, в рамках прошедшего 27 мая в Оренбурге VIII Международного театрального фестиваля "Гостиный двор" театральная труппа представила в Оренбургском государственном татарском драматическом театре им. М.Файзи спектакль Л.Нуре "Я пришел, девочки" ("Война").

    В то же время, 29 мая коллектив театра продемонстрировал в культурном центре "Logan Hall" в Лондоне спектакль М.Ф Ахундзаде "Хекаяти хырс гулдурбасан".

    Гастроли состоялись при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана по приглашению действующей в Великобритании компании UMUD Ltd Company.

    В рамках гастролей коллектив театра, возглавляемого заслуженным деятелем искусств Мубаризом Гамидовым, также посетил знаменитые лондонские музеи - Королевский музей, музей национальных театров, Глобус, Биг Бен и др. 

    Актеры театра также были удостоены дипломов и премий.

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