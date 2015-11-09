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    ​Коллектив Русского драматического театра отправился на гастроли в Санкт-Петербург

    Российским зрителям 11-12 ноября будут представлены спектакли Маскарад и Федра Жана Расина

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Коллектив Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна отправился на гастроли в Санкт-Петербург.

    Как сообщает Report, коллектив выступит на сцене Санкт-Петербургского государственного драматического театра.

    Российским зрителям 11-12 ноября будут представлены спектакли "Маскарад" и "Федра" Жана Расина.

    Напомним, что режиссером-постановщиком обоих спектаклей является художественный руководитель и главный режиссер театра Александр Шаровский. 

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