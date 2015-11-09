​Коллектив Русского драматического театра отправился на гастроли в Санкт-Петербург

9 ноября, 2015 11:49

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Коллектив Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна отправился на гастроли в Санкт-Петербург. Как сообщает Report, коллектив выступит на сцене Санкт-Петербургского государственного драматического театра. Российским зрителям 11-12 ноября будут представлены спектакли "Маскарад" и "Федра" Жана Расина. Напомним, что режиссером-постановщиком обоих спектаклей является художественный руководитель и главный режиссер театра Александр Шаровский.