​Коллектив Русского драматического театра отправился на гастроли в Санкт-Петербург

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Коллектив Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна отправился на гастроли в Санкт-Петербург.
Как сообщает Report, коллектив выступит на сцене Санкт-Петербургского государственного драматического театра.
Российским зрителям 11-12 ноября будут представлены спектакли "Маскарад" и "Федра" Жана Расина.
Напомним, что режиссером-постановщиком обоих спектаклей является художественный руководитель и главный режиссер театра Александр Шаровский.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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