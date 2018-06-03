Киностудию в штате Нью-Йорк продали за $1

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Здание киностудии Central New York Film Hub в штате Нью-Йорк продали за символическую цену в один доллар.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что строительство объекта в городе Сиракьюс обошлось в 15 миллионов долларов.

Сообщается, что киностудия была любимым проектом губернатора штата Эндрю Куомо, который пророчил ей голливудское будущее. Но, по данным издания, этому не суждено было сбыться: на киностудии не сняли ни одного значительного фильма.

Строительством объекта занималась фирма COR Development, которой руководили близкие друзья губернатора Стивен Айелло, Джозеф Джерарди и Алейн Калоерос. Несколько месяцев назад суд признал Айелло виновным в коррупционном сговоре. Заседание по делу Калоероса должно начаться 11 июня. Кроме того, сообщается, что кинокомпания, которая должна была заниматься производством фильмов, оказалось фиктивной. Против неё подано множество исков.

В итоге управляющая компания Fort Schuyler Management передала права на киностудию фирме Greater Syracuse Soundstage за символическую сумму.