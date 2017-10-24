Кенуль Хасыева: Подаренная мне Мехрибан ханум трехкомнатная квартира расположена близ Центра Гейдара Алиева

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Позвонил помощник президента Фонда Гейдара Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиевой Анар Алекперов. Он заявил, что Мехрибан ханум подарила мне трехкомнатную квартиру".

Об этом Report сказала народная артистка Кенуль Хасыева.

По ее словам, полностью отремонтированная квартира расположена на проспекте Гейдара Алиева, близ Центра Гейдара Алиева: "Тот факт, что квартира находится на проспекте Гейдара Алиева и рядом с Центром Гейдара Алиева, очень приятен. Теперь у меня осталось одно желание - нарядиться в этой квартире и пойти выступить с концертом во Дворце Гейдара Алиева. От имени своей матери, моей семьи и любителей мугама выражаю глубокую признательность продолжателю дела общенационального лидера Гейдара Алиева Ильхаму Алиеву, его супруге и семье".