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    Картина азербайджанского художника была вручена королеве Елизавете II - ФОТО

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ С 9 по 13 мая в Великобритании прошли мероприятия, в связи 75-летием Виндзорского королевского конного шоу.

    Как сообщает Report, в рамках мероприятий королеве Елизавете II, был вручен ее портрет, автором которого является азербайджанский художник Джесар Мамедов. 

    Джесар Мамедов родился в семье заслуженного художника, члена Союза художников ЮНЕСКО Сакита Мамедова. 

    С 2012 года Карабахские скакуны при организации Федерации Конного Спорта Азербайджана и поддержке Общества Европа-Азербайджан удачно представляют нашу страну на Виндзорском королевском конном шоу. 

    В этом году программа азербайджанских наездников “Land of Fire” и танцы ансамбля "Серхедчи", как и в предыдущие годы были встречены зрителями с большим интересом. 

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