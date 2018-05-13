Картина азербайджанского художника была вручена королеве Елизавете II - ФОТО

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ С 9 по 13 мая в Великобритании прошли мероприятия, в связи 75-летием Виндзорского королевского конного шоу.

Как сообщает Report, в рамках мероприятий королеве Елизавете II, был вручен ее портрет, автором которого является азербайджанский художник Джесар Мамедов.

Джесар Мамедов родился в семье заслуженного художника, члена Союза художников ЮНЕСКО Сакита Мамедова.

С 2012 года Карабахские скакуны при организации Федерации Конного Спорта Азербайджана и поддержке Общества Европа-Азербайджан удачно представляют нашу страну на Виндзорском королевском конном шоу.

В этом году программа азербайджанских наездников “Land of Fire” и танцы ансамбля "Серхедчи", как и в предыдущие годы были встречены зрителями с большим интересом.